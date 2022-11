Vrouwen nemen veel vaker het initiatief om hun huwelijk te verbreken, maar waarom?

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar echtscheidingen. Uit een van die onderzoeken, uitgevoerd door Michael Rosen, bleek onlangs dat het verschil tussen mannen en vrouwen groot is als het gaat om het initiatief nemen om te scheiden. Michael Rosen is socioloog aan de Stanford University en deed onderzoek naar de scheidingen die in Amerika plaatsvonden tussen 2009 en 2015 en dit zou zomaar ook een beeld kunnen schetsen van de situatie in Nederland. 70% van de vrouwen neemt daar als eerste de beslissing om te scheiden, bij mannen is dit 30%. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel van deze mannen hun partners wens om te scheiden totáál niet zagen aankomen. Het feit dat vrouwen vaker als eerste willen scheiden is an sich niet zo schokkend, maar dat het verschil zo groot is wel opvallend te noemen. Waar ligt dit aan? Bij Scheidingsprofs hebben ze wel een idee (of vijf):

Huwelijk zonder liefde

Vroeger was het zo dat vrouwen de bescherming die een huwelijk hen bood erg prettig en veilig vonden, maar dat is tegenwoordig niet per se meer iets waar vrouwen een man voor nodig hebben. Op financieel vlak is het helaas vaak nog wel zo dat de vrouw er na een echtscheiding minder goed vanaf komt dan een man, ondanks een eventuele alimentatieregeling (als er een kind bij betrokken is).

Belemmering

Veel vrouwen werken nu en ambiëren een mooie carrière, die ze ook steeds vaker waarmaken. Van deze vrouwen wordt helaas in veel huishoudens nog steeds verwacht dat zij het grootste gedeelte van het huishouden en opvoedkundige taken op zich nemen. Met name in gezinnen die nog erg traditioneel leven. Hierdoor kan het huwelijk voor deze vrouwen aanvoelen als een belemmering.

Vrouwen zijn emotioneel sterker

Het is algemeen bekend dat mannen meer moeite hebben met het uiten en verwerken van hun emoties in vergelijking met vrouwen. Traditioneel gezien wordt de mannen aangeleerd stoer te zijn en niet te huilen of te praten over gevoelens, terwijl dit bij vrouwen omgekeerd is. In een huwelijk komt het er vaak op neer dat de vrouw de enige is waar de man op terug kan vallen voor emotionele steun. Vrouwen hebben echter veel meer personen waarbij ze terecht kunnen - denk aan familie, vrienden en vriendinnen. Dat is ook een reden dat mannen angstiger kunnen zijn om hun partner te verliezen dan vrouwen.

Slecht gedrag

Een andere reden waarom vrouwen vaker initiatief nemen om een huwelijk te stoppen heeft te maken met het gedrag van hun significant other. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat vrouwen slecht gedrag van hun partner minder goed tolereren dan een man. Denk aan de controlerende en/of traditionele rol van de man, jaloezie en bijvoorbeeld vreemdgaan. Ondanks het feit dat de hoeveelheid mannen en vrouwen die vreemdgaan dichter bij elkaar komt, zijn vrouwen vaak minder snel bereid om de partner een tweede kans te geven. Daarnaast schijnt het ook zo te zijn dat wanneer een vrouw vreemdgaat, ze zich sneller hecht aan die persoon dan een man. Ook dat kan dus bijdragen aan die wens om te scheiden.

Mannen zijn minder graag alleen

Zoals eerder aangegeven zijn vrouwen nog steeds voor het grootste deel in huis verantwoordelijk voor het huishouden en het opvoeden van de kinderen. Zij zouden het na een scheiding dus veel makkelijker alleen aankunnen, omdat zij dat soort taken altijd al hebben uitgevoerd. Voor de mannen die hiervan profiteerden is het andere koek. Zij moeten dit soort taken na een scheiding voor het eerst in hun eentje doen en velen moeten daar niet aan denken.

