Waar vindt omroep MAX toch die deelnemers aan ‘We zijn er bijna!’?

Het reisprogramma We zijn er bijna! blijft enorm populair: enerzijds is het programma prettig relaxt, en anderzijds zijn de deelnemende ouderen óók (soms onbedoeld) hilarisch. Volgens Martine van Os is de authenticiteit van de deelnemers een cruciale factor. “Het is absoluut geen televisie waar mensen op intekenen. Wij willen geen mensen die graag op tv willen komen.”

Deelnemers ‘We zijn er bijna!’

Omroep Max besluit een groepsreis te volgen, waarna de deelnemers geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een cameraploeg. Door de jaren heen leidde dit tot een paar afzeggingen, maar over het algemeen vinden de reisgenoten het wel prima. Omdat We zijn er bijna! inmiddels zo’n begrip is geworden, werken bijna alle reizigers mee met het programma.

Kamperen met respect

Volgens Martine van Os is er een maand voor vertrek een bijeenkomst waarin alle deelnemers voorlichting krijgen en inspraak hebben. Daarnaast is WZEB niet op sensatie gericht, waardoor de sfeer gemoedelijker is dan bij andere reality-programma's. “We hebben als belangrijke waarde dat deelnemers kunnen zeggen: ‘Ik heb gisteren iets met jou besproken, maar ik wil absoluut niet dat dat uitgezonden wordt.’ En dat respecteren we ook echt. Ik denk dat dit vertrouwen erg belangrijk is, anders zou je zo’n programma niet kunnen maken.”

Minder ouwelijke deelnemers

Door de jaren heen zag Martine de kandidaten óók veranderen. In de beginjaren waren deelnemers vaak een stuk ouwelijker dan tegenwoordig. “Wat me opvalt, is dat de generatie verschuift. In 2011 namen er natuurlijk ook mensen tussen de 60 en 80 jaar deel, maar dat was een andere generatie dan die nu tussen de 60 en 80 jaar oud is. We zijn moderner geworden. In het eerste seizoen vond de reisleiding het bijvoorbeeld grappig om de mannen pasta te laten koken. Dat was toen hilarisch, omdat de meeste mannen dat nog nooit hadden gedaan. Daar moet je nu natuurlijk niet meer mee aankomen. Wat dat betreft is We zijn er bijna! ook een soort antropologie.”

Het nieuwe seizoen van We zijn er bijna! is vanaf dinsdag 15 augustus te zien op NPO 1, vanaf 21.20 uur. In deze reeks reizen de vakantiegangers over de eilanden Corsica en Sardinië.

