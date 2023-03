Weight Watchers stopt met begeleiding en gezamenlijke weegmomenten

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Vanaf 22 april moeten deelnemers van het afvalprogramma Weight Watchers het zonder de coaches en live bijeenkomsten doen. Dat staat in een mail die het bedrijf heeft verstuurd. Weight Watchers besluit te stoppen met de workshops omdat de opkomst terugloopt. Er wordt een omslag gemaakt naar de app, die (ook nu al) het meest door leden gebruikt wordt. Volgens het AD hielpen nog steeds zestig coaches honderden Nederlanders om op gewicht te blijven, maar dat stopt nu.

Weight Watchers live bijeenkomsten

De live bijeenkomsten van Weight Watchers worden sinds 1973 georganiseerd. Bij deze WW Workshops, zoals ze tegenwoordig heten, is er professionele begeleiding van een coach. De begeleider geeft tips over afvallen en de ontwikkeling van gezonde gewoontes. Ook is deze bijeenkomst een moment dat deelnemers zich wegen en ervaringen met elkaar delen.

Stok achter de deur

Het programma van Weight Watchers blijft ongewijzigd. Deelnemers houden hun eten en drinken bij door middel van een puntensysteem. Dit wordt genoteerd in een app, maar voor veel deelnemers was het fysieke gezamenlijke weegmoment een stok achter de deur. “Met elkaar op de weegschaal staan,” vertelt Antoinette van Vessem aan het AD, “dat is wat Weight Watchers zo sterk maakt. Ik wil niet voor gek staan bij de andere deelnemers als we in Houten samenkomen. Dat is de stok achter de deur om elke dag met je gewicht bezig te zijn.”

Antoinette ziet de live bijeenkomst als een belangrijke toevoeging aan de app. “Ik weet precies wat ik wel en niet moet doen, en toch doe ik dat niet zonder motivatie van anderen. In de app staan prachtige achtergrondartikelen over dat ik meer moet bewegen. Dat snap ik, maar wat is dan leuk om te doen? Dat hoor ik op de cursus, waar iemand net met aquagym is begonnen.”

Moeilijk besluit

Olivier de Greve, directeur klantervaring, noemt het besluit om te stoppen met de workshops tegenover het AD een moeilijke: “Dit is altijd een belangrijk onderdeel geweest van onze organisatie en dat verdwijnt nu. Maar uiteindelijk is het een kosten-batenanalyse. Het aantal deelnemers bij de bijeenkomsten liep terug, terwijl de app verreweg het meest wordt gebruikt. Daar blijven we ons hard inzetten voor de beste ervaring.” De Greve geeft daarbij aan dat deelnemers elkaar ook kunnen vinden in de app, waar ook een community is. Om tips uit te wisselen kunnen ze dus ook hier terecht.

