Welke tochtstrip heb je nodig? Zo kies je de juiste

Meten is weten

First things first: meten is weten. Als je wilt weten welke tochtstrip je nodig hebt, is het verstandig om eerst de kier of gleuf op te meten waar de tochtstrip moet komen. Er zijn namelijk allerlei tochtstrippen met verschillende diktes. Meet dus niet alleen de lengte die je nodig hebt, maar ook de breedte. Zo zorg je ervoor dat je meteen de perfecte maat hebt.

Tochtstrip met hoge of lage weerstand

Welke tochtstrip je nodig hebt, hangt af van een aantal factoren. Een goede maatstaf die je kunt gebruiken bij het kiezen van tochtstrips, is de aanwezigheid van een luchtkamer in de strip. Zo’n luchtkamer zorgt voor een hoge of lage weerstand en dat zegt iets over de beweeglijkheid van de tochtstrips. Bijvoorbeeld of deze goed samengedrukt kunnen worden of niet.

Tochtprofielen met een luchtkamer zijn vaak D-, P- of O-vormig. Deze hebben allemaal een open luchtkamer, waardoor ze minder weerstand ervaren dan andere tochtstrips. Dat betekent dat deze tochtstrips beter samengedrukt kunnen worden en dus beter kunnen worden ingezet tussen ramen of deuren die moeten sluiten. Hoe groter de holte aan de binnenkant van de tochtstrip, hoe groter de terugverende kracht.

Tochtstrips met de vormen E en I hebben geen luchtkamer, waardoor ze een vastere structuur hebben. Door het ontbreken van de holtes in de tochtstrip bieden ze meer weerstand bij het openen en sluiten van een deur of raam. Vandaar dat deze soorten tochtstrips het best kleine gleuven en kieren te dichten, zoals bij houten kozijnen.

De 5 tochtstrip profielen

D-tochtprofiel: heeft een grote luchtkamer die samen te drukken is. Ideaal voor grote kieren of naden van minimaal 4 mm tot maximaal 6 mm.

P-tochtprofiel: heeft een kleine luchtkamer en is daardoor perfect om relatief grote kieren en gleuven te dichten van zo’n 3 mm tot 5 mm dikte.

O-tochtprofiel: dit tochtprofiel is het best samen te drukken van alle tochtprofielen en is dus het best in te zetten tussen ramen en deuren die moeten sluiten.

E-tochtprofiel: een E-tochtprofiel is ideaal om kleine en regelmatige naden op te vullen. Bijvoorbeeld langs een houten raamkozijn.

I-tochtprofiel: dit tochtprofiel heeft geen luchtkamer en gebruikt men vaak voor het opvullen van (middel)grote kieren. Verkrijgbaar in verschillende maten.

