William Rutten zat bijna niet in ‘Het perfecte plaatje’: “Ik wil niet werken met mensen als Barbie”

Het perfecte plaatje is op dit moment een van de succesprogramma’s van RTL4. Onlangs werd de winnaar van Het perfecte plaatje op reis bekend en de deelnemers voor de nieuwe reeks staan alweer klaar om te vertrekken. Fotograaf William Rutten speelt een belangrijke rol binnen de populaire fotografiewedstrijd. Hij is vanaf het begin betrokken bij het programma. “Ik werd gevraagd om mee te doen en mee te denken, dat was al in een heel vroeg stadium.”

Bang voor reputatieschade

Toen het programma in de kinderschoenen stond, wilden de programmamakers William graag als jurylid hebben. Aan Nieuwe Revu vertelt hij: “In eerste instantie was alleen ik in beeld; ze wisten nog helemaal niet of er meerdere juryleden aan zouden meewerken.” De fotograaf geeft eerlijk toe dat hij niet meteen stond te springen om mee te werken aan het programma. Hij was zelfs een beetje sceptisch om zijn gezicht te lenen aan een programma met BN’ers in de hoofdrol. “Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik niet meteen ja heb gezegd, bang dat het mijn reputatie zou kunnen schaden. Ik had eerder gezien dat iemand die met een prima loopbaan aan een tv-programma meedeed als jurylid – bijvoorbeeld Hollands next top model –, zichzelf daar toch een beetje in verloor en nooit meer aan de bak kwam.”

Veto op Barbie

William was dus wat huiverig, maar had wel oren naar het idee van een programma dat draait om zijn grote passie: fotografie. Om het programma van de grond te krijgen sloot hij een compromis met de makers van de show. De fotograaf eiste dat er geen C-sterren als Samantha de Jong, bekend van Oh Oh Cherso, mogen meedoen. “Dat was mijn grote angst, om mijn credibility te verliezen. Vooraf heb ik letterlijk gezegd: ik teken pas als ik weet wie er meedoen.”

Minder over fotografie

Barbie die leert fotograferen zou nog best eens voor spraakmakende televisie kunnen zorgen. Toch heeft William een goede verklaring voor het uitsluiten van C-sterren. “Met alle respect: als het met realitysterren als Barbie en Jokertje zou worden gemaakt, dan wordt het wel een heel ander soort programma. Niks ten nadele van hen, maar dan gaat het minder over fotografie en meer over reality.”

