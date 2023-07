Winston Post kreeg straatvrees door populariteit na GTST: ‘Ik ben mensenschuw geworden’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Eerder was actrice Sabine Koning erg openhartig in Oude Tijden. De actrice moest zelfs een traantje wegpinken toen ze keek naar de sterfscène in de soap, die het einde van haar GTST-carrière betekende.

Mensenschuw

Winston werd door zijn rol in de soap voortdurend aangeklampt door zijn fans. Een hysterische tijd. In Oude Tijden legt de acteur uit dat hij het moeilijk had met de fans. “Door de populariteit die wij destijds hadden durfde ik anderhalf jaar lang de straat niet op. Ik ben echt mensenschuw geworden vanwege de impact die het had op mij. Ik trok al die mensen om mij heen niet meer.”

Een pleaser

Winston is naar eigen zeggen erg veranderd door die tijd. Zo was hij vroeger graag onder de mensen, maar is hij nu veel meer op zichzelf. “Ik hou van mensen, ik ben een sociaal dier. Maar in die periode verwaarloosde ik mezelf. Ik ben een pleaser. Ik zei altijd ‘ja’ tegen de mensen, ik durfde nooit ‘nee’ te zeggen. Het werd echt een sneeuwbaleffect”, vertelt hij.

Fans op de snelweg

Winston had een wel heel bijzondere manier om zijn fans te ontvluchten. Zo stapte hij vaak in de auto. “In de auto was ik altijd veilig. Dan deed je gewoon de deur dicht.” Maar ook op de weg waren de fans te vinden. Zo wordt er verklapt dat fans zelfs op de snelweg naast de acteur gingen rijden om te toeteren en te zwaaien.

Spijt

Ondanks de impact op zijn leven heeft Winston spijt van zijn afscheid. In 2004 besloot hij om de serie voorgoed vaarwel te zeggen. “Ze vroegen of ik dood of levend de serie wilde verlaten. Ik heb toen dood gezegd. Daar heb ik nog steeds spijt van.” Winston is niet de enige acteur die met gemengde gevoelens terugkijkt op zijn vertrek. Ook Cecilia Adorée, die in GTST de rol van Tiffy Koster op zich nam, vindt het jammer dat ze moest stoppen.

