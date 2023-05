Wonen Ruben en Sanne nog steeds in hun ‘Kopen Zonder Kijken’-huis?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Vakantiehuis

Absoluut. Aan RTL vertellen ze dat ze meer dan tevreden zijn. Het was wel even wennen die eerste dagen. “Toen we hier voor het eerst binnenkwamen was het echt alsof je in een vakantiehuis bent.” Ze wilden hun vrienden en ouders iets te drinken aanbieden, maar wisten niet eens waar de glazen stonden.

Knetteroranje slaapkamer

Geen muur in hun huis is wit en dat vinden ze ‘fantastisch’ ook al hadden ze dat zelf waarschijnlijk niet zo gekozen. Vooral hun ‘knetteroranje’ slaapkamer kan op veel ‘wow’s’ rekenen, maar van oververven is geen sprake.

Gezinsuitbreiding

Ze zijn zelfs zo blij met alles dat ze in de tussentijd nog niets veranderd hebben. Wat wel is veranderd, is de gezinssamenstelling. Ze hebben in de tussentijd namelijk een hondje uit Roemenië geadopteerd.

Kopen Zonder Kijken zie je elke maandagavond om 20.30 uur op RTL 4.

