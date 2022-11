Worden we eigenlijk wel gelukkig van op vakantie gaan?

Dit artikel is afkomstig van Flow Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Reizen is goed voor je. Het geeft een nieuwe kijk op dingen, biedt perspectief en als je de juiste reis plant, kom je er ook ontspannen van terug. “Op vakantie gaan ruimt je geest op en verfrist je brein”, zegt ook topneuroloog professor Steven Laureys in de Belgische krant HLN. In het artikel noemt hij een Finse studie, waaruit blijkt dat de positieve effecten van vakantie zich na acht dagen maximaal manifesteren.

Maar niet iedereen kan drie weken vrij nemen om op een Spaans strand te liggen. En dat is volgens Laureys ook helemaal niet nodig. Volgens de neuroloog kun je je brein namelijk ook in kortere periodes opladen. Door er één dag uit te zijn, bijvoorbeeld. Of door een mini-thuisvakantie in te plannen. Ieder mens is daarin anders.

Of je echt gelukkiger wordt van een vakantie hangt dus helemaal af van wie je bent als persoon. Heb je veel rust nodig, vraag jezelf dan af of je echt drie weken rond wil trekken in de jungle. En houd je van avontuur, dan is een thuisvakantie in de tuin doorbrengen misschien niet prikkelend genoeg voor je.

Een fijne vakantie: 5 tips van professor Laureys

1. Las liever elke dag of week een paar mini-breaks in en zet niet alles in op je zomervakantie om tot rust te komen.

2. Zet je smartphone uit tijdens je vakantie om je brein echt tot rust te laten komen.

3. Leg je verwachtingen niet te hoog, anders valt het vaak tegen.

4. Daag ook tijdens je vakantie je brein een beetje uit. Van te lang nietsdoen, word je ook niet vrolijk.

5. Ga na je vakantie niet meteen volle bak, maar bouw je werk in een paar dagen weer op (als dat kan).

