Zijn Laura en Cathalijne uit ‘MAFS’ nog steeds samen?

Er was geen twijfel over mogelijk in het programma zelf: natúúrlijk besloten Laura en Cathalijne om getrouwd te blijven in de MAFS-finale. Tijdens de samenwoonperiode zaten ze al heerlijk in de getrouwd stel-modus. Dat het ná het programma dan ook goed blijft gaan, is verre van zeker. Zo gingen Loes en Wichian alsnog voor een scheiding en hield ook de relatie van Maarten en Richelle geen stand.

Zijn Laura en Cathalijne nog steeds samen?

Gelukkig krijgen we bij Laura en Cathalijne nu ook definitief een relatiestatus. En dat is véél beter nieuws. Ook wel eens fijn, voor de verandering. Laura en Cathalijne vormen namelijk nog steeds een happy couple!

Laura en Cathalijne nog steeds verliefd

We hadden niet anders verwacht: Laura en Cathalijne zijn nog steeds hoteldebotel op elkaar. “Het voelt heel gek”, vertelt Laura over hun relatie in RTL Boulevard. “We kwamen er snel achter dat we veel overeenkomsten hebben”, vult Cathalijne aan. De twee stralen uit dat ze echt gek zijn op elkaar en dat zagen we natuurlijk al in het seizoen. “We zijn heel erg verliefd op elkaar”, zegt Cathalijne. Die trouwringen blijven dus nog wel even om!

