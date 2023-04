Zin om te tuinieren? Déze tuin past het best bij jou, volgens je sterrenbeeld

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Hallo, lange, zwoele zomeravonden!

Ram (21 maart – 19 april)

Ram, jij bent een bom van energie, impulsieve ideeën, en passie. Je hebt dan ook een tuin nodig waar je al deze energie kwijt kunt. Laat daarom genoeg ruimte vrij in de tuin waar je kunt opdrukken, gewichtheffen of een balletje trappen (afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, natuurlijk). Een hoge beschutting kan ook geen kwaad, zodat je buren zich niet constant hoeven te verbazen over wat voor vreemd experiment je nú weer aan het uitvoeren bent. In beplanting kies je voor kleurrijk, groots, en opvallend: voorbijgangers verbazen zich over de in vreemde figuren gesnoeide struiken in je voortuin. Is dat nou een… theepot?

Stier (20 april – 20 mei)

Als Stier houd je van rust en regelmaat – van verandering lopen de rillingen over je rug. Je bent netjes en structureel, en houdt van een omgeving die dat ook is. Maar dat betekent niet dat jij je hele tuin moet volgooien met tegels: jij zoekt de perfecte balans tussen iets dat praktisch, en iets dat mooi is. Mooi aangelegde perkjes en een afgezette moestuin zijn ideaal voor jou. Dan kun je lekker iedere dag om stipt tien uur ’s ochtends je plantjes water geven, en verse munt voor in je muntthee plukken die je dagelijks om half elf drinkt.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen is fantasierijk, chaotisch, en veranderlijk. Jij bent zó druk in je hoofd, en wilt altijd twintig dingen tegelijk doen. De tuin die daarbij past is er één die net zo veranderlijk is als jij: een kleurrijke wildernis met veel seizoensplanten. Zo is er altijd wel wat te tuinieren en altijd iets nieuws te zien. Maar zorg ook voor een hoek waar je volledig tot rust kunt komen, wanneer je opgebrand bent na een energieke uitbarsting. Ga voor een lekkere loungeset of stoel. Geen hangmat, want daar kun je niet snel genoeg uit springen wanneer je wéér een idee in je hoofd krijgt. Dat gaat natuurlijk helemaal mis.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Kreeften staan bekend om hun groene vingers, dus wees niet bang om een aantal bijzondere planten in je tuin te zetten. Vanwege je loyale, emotionele en zorgzame aard, heb jij het liefst een tuin die uitnodigend en overzichtelijk is. Een grote eettafel, om gezellig met je familie aan te borrelen, is voor jou een vereiste. Het liefst een ronde, zodat je iedereen even indringend aan kunt kijken en ze kunt vragen hoe het nu écht met ze gaat. Vergeet geen veilig tuinhekje voor alle rondrennende kroost, oppashonden en konijnen.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De enthousiaste, stralende en energieke Leeuw is sociaal en staat graag in het middelpunt van de belangstelling. De ideale combinatie voor jou is een tuin die er prachtig uit ziet (zodat je je duizenden Instagram-volgers jaloers kunt maken), en waar je een leuk feestje kunt geven. Dat betekent: veel gekleurde planten, leuke lampionnetjes in de bomen, een picknicktafel en barbecue, en als het even kan, een houten buiten-bar. Jouw buren vinden het vooral jammer dat je een tuin niet kunt isoleren, met die muziek die tot in de late uurtjes vanachter jouw schutting te horen is.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Ach, perfectionistische, oplettende en kritische Maagd. Jij gaat nóóit tevreden zijn met de staat van je tuin, en dat moet je een beetje leren loslaten. Ga voor iets dat makkelijk te onderhouden is, maar accepteer ook dat de natuur zijn eigen gang gaat. De wereld vergaat niet als er een keer onkruid tussen de tegels groeit. Ga voor sterke planten die ook in de winter en schaduw goed groeien. Zet uit zelfbescherming een hoge schutting neer, zodat je niet constant bij de buren kunt gluren om je te ergeren aan de ongeordende staat van hún tuin. Want wat dachten ze wel niet, met die klimop die overal heen groeit, en die verlepte hortensia’s? Bah.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Weegschaal, het liefst heb jij een tuin die eruit ziet alsof Adam & Eva er ieder moment uit kunnen komen wandelen. Je hebt een voorliefde voor schoonheid, balans, symmetrie en elegantie. Ga voor een stralende fontein in het middelpunt, en grote rozenstruiken eromheen. Vanwege jouw sociale aard en ‘lekker een wijntje doen’ met je vriendinnen als grootste hobby, kan een luxe loungeset niet ontbreken. Bezoekers voelen zich zo geïntimideerd door jouw tuin dat ze bij het tuinhekje voorzichtig vragen of ze hun schoenen uit moeten doen.

Schorpioen (22 oktober - 21 november)

Mysterieus, duister en gepassioneerd, zo kun je Schorpioen het beste omschrijven. In jouw tuin mag een vuurkorf niet ontbreken: om lekker marshmallows op te roosteren, of om ’s nachts in je nakie rond het vuur te dansen. Wie zal het zeggen? Verder ga jij voor hoge, donkere beplanting, maar beschutting heb jij niet nodig. Wat kan jou het nou schelen of je buren kunnen zien wat je doet? Jij staart net zo hard terug, en zwaait even vrolijk naar je buurvrouw die vanachter haar gordijn angstig naar je gluurt. Je ziet haar hoofd verschrikt achter het gordijn verdwijnen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Boogschutter, jij bent onafhankelijk, avontuurlijk en eigenwijs. Vanwege jouw voorliefde voor reizen heb jij het liefste een tuin met exotische elementen en beplanting van over de hele wereld. Wat dacht je van bamboe, palmbomen, cactussen of grote varens? Let er wel op dat je niet té moeilijk te onderhouden exemplaren kiest, want jij bent de helft van het jaar toch niet thuis. En de kans is klein dat buurvrouw Bep begrijpt hoe ze jouw exotische vleesetende planten in leven moet houden, hoe lief je het ook aan haar vraagt.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Serieus, ambitieus, zelfredzaam en gereserveerd zijn de toverwoorden van Steenbok. Jij gaat geen uitdaging uit de weg en draait je hand niet om voor ingewikkelde beplanting die om wat onderhoud vragen. Iedere dag om vijf uur ’s ochtends opstaan om alles te bewateren? Geen probleem. Om de paar weken snoeien? Dat kun jij makkelijk! Omdat je het lastig vindt om los te laten en écht plezier te hebben, zou je er goed aan doen om een schommel aan de boom te hangen. En nee, dat is geen veredeld bankje om chagrijnig op te gaan zitten, je moet er wel écht mee schommelen. Wie weet hoe veel leuker het leven eruitziet al schommelend.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Waterman, jij bent uniek, idealistisch, vooruitstrevend en een beetje excentriek. Je zet je constant in voor een betere wereld, dus ook jouw tuin moet daaraan bijdragen. Daarom plaats je insectenhotels, hebt je verlichting op zonne-energie en zo’n handige ton om regenwater op te vangen. In veel gezelschap heb jij eigenlijk niet zo’n zin, en dat je laat je ook duidelijk merken met die ene ligstoel die je pontificaal in het midden van de tuin plaatst. Zo staan jouw bezoekers een beetje ongemakkelijk naast je, totdat ze uiteindelijk afdruipen. Hé, rust.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Vissen zijn echte dromers, zitten vol fantasie, zijn gevoelig en idealistisch. In jouw tuin wil je tot rust komen en je spiritualiteit uitdragen. Een houten platform met meditatiekussen, kabbelend beekje en wuivende varens in de wind zijn voor jou het toevluchtsoord waar je zo naar verlangt. Verder laat jij de natuur lekker haar gang gaan – jij bent liever bezig met accessoires dan het onderhouden van je bloemenperkjes. Zo ga jij voor een windorgel en groot Boeddhabeeld. Ook zorg je voor een flinke beschutting. Want stel je voor dat al die negatieve energie van je kibbelende buren en onrustige teckel jóuw tuin binnenkomt. Bah.=

