Zo kom je erachter of jij recht hebt op ‘vergeten geld’

Het lijkt misschien een situatie uit een film: een flinke erfenis krijgen van een onbekend familielid. Maar in sommige gevallen kan dit zomaar gebeuren. Het Ministerie van Financiën houdt namelijk miljoenen euro’s in bewaring en dat geld ligt daar te wachten tot de eigenaren zich melden. Alleen weten veel eigenaren niet dat ze recht hebben op geld in de zogeheten consignatiekas.

Consignatiekas

In de consignatiekas zit dus het geld dat het Ministerie van Financiën in bewaring heeft gekregen. Eigenlijk kun je de consignatiekas vergelijken met een grote geldpot. Voornamelijk notarissen, curatoren en advocaten storten hier geldbedragen op. Vaak gaat het om geld waarvan niet bekend is wie er recht op heeft of om geld waarvan niet bekend is of degene die er recht op heeft het wil aannemen. Het geld blijft voor minimaal twintig jaar in de kas.

Om wat voor geld gaat het?

Waar komt het geld in de consignatiekas eigenlijk vandaan? Er zijn verschillende opties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand komt te overlijden, maar dat er geen partner, kinderen of andere directe familieleden bekend zijn. Volgens de wet kun je erfgenaam zijn als je tot de overledene niet verder verwijderd bent dan de zesde graad in de bloedlijn. Simpel gezegd zijn dat de kleinkinderen van een oudoom of oudtante, maar de kans is erg groot dat je niet weet wie dat zijn. Daardoor wordt geld vaak niet geclaimd.

Ook kan het geld in de consignatiekas uit het bedrijfsleven komen. Hierbij kun je denken aan faillissementen, schuldsaneringen of als een bedrijf of particulier wordt uitgekocht door de overheid.

Hoeveel vergeten geld zit in de consignatiekas?

In 2019 publiceerde EenVandaag een artikel waarin werd uitgelegd hoeveel geld er in de consignatiekas zit. Het Ministerie van Financiën liet toen weten dat het om meer dan 152 miljoen euro ging. Gemiddeld genomen gaat het hierbij om ongeveer 2.300 euro per rechthebbende. Een flink geldbedrag dus, dat in veel gevallen niet bij de rechthebbende terechtkomt. Het bedrag blijft namelijk niet voor altijd in de consignatiekas. Als er na twintig jaar geen claim is ingediend, is het geld voor de staat.

Wel goed om te weten: als het om nalatenschappen van voor 1980 gaat, dan blijft het geld 60 jaar in bewaring.

Hoe weet ik of ik recht heb op geld uit de consignatiekas?

Om erachter te komen of je recht hebt op geld uit de consignatiekas kun je gebruik maken van het zoekformulier consignatiekas. Als je naam voorkomt in de database en je je recht op uitkering kunt aantonen, dan kun je een claim indienen.

Vergeten bankrekeningen

Naast het geld in de consignatiekas ligt er op meer plekken ‘vergeten geld’ te wachten op de rechthebbende. Bijvoorbeeld bij banken en verzekeraars van verhuisde, overleden of vergeten klanten. Hierbij kan het gaan om een gewone betaalrekening, maar ook om beleggings- en verzekeringstegoeden. Sommige banken gaan wel op zoek naar de klanten, maar houden hier na een jaar vaak mee op. Het tegoed wordt dan geparkeerd tot de rechthebbende zich meldt.

Als erfgename kun je aanspraak doen op banktegoeden via het loket Slapende Tegoeden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Als de aanbieder niet meer bestaat is deze waarschijnlijk opgegaan in een andere bank over verzekeraar. De opvolgers van oude maatschappijen kun je opzoeken bij De Nederlandsche Bank (DNB) via: 0800-020 10 68

Vergeten pensioenen

Ook bij pensioenfondsen ligt ‘vergeten geld’ te wachten. Pensioenfondsen zoeken naar de rechthebbenden, maar slagen daar niet altijd in. In veel gevallen gaat het om personen die een paar jaar pensioen hebben opgebouwd en naar het buitenland zijn geëmigreerd.

Je kunt contact opnemen met de Pensioen Federatie om erachter te komen of je nog pensioentegoed hebt via 020-751 28 70. Ook kun je een overzicht van pensioentegoeden vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

