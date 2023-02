Zo oudtante, zo achternichtje: prinses Margriet en Amalia in precies dezelfde jurk

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Prinses Margriet is ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag bij de voorstelling 'Carmen.maquia' van dansgezelschap Introdans bij in Apeldoorn. Op de foto: prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven met prins Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Die jurk shopte prinses Margriet bij het Nederlandse label LaDress. En laat dat nou nét een van de favorieten zijn van prinses Amalia.

Sterker nog: de Naomi, het model dat Margriet gisteren uit haar kast trok, is ook de lievelingsjurk van de prinses van Oranje, die zelfs op een zeer zichtbaar moment exact dezelfde print droeg.

Officieel portret van Amalia, 2021, ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag. Beeld RVD

Gouden stippen, dierenprintje... dit is precies dezelfde jurk die Amalia droeg op één van haar officiële portretten voor haar achttiende verjaardag. Daarna bleek de prinses van Oranje precies dezelfde jurk in nóg een print te hebben: ze droeg weer LaDress naar haar binnengeleiding bij de Raad van State.

Prinses Amalia wordt binnengeleid in de Raad van State door Koning Willem Alexander. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wel een groot verschil tussen Amalia (19) en haar oudtante Margriet (80)? Hun lengte. Waar de jurk bij Amalia niet heel ver over de knie valt, hangt deze bij Margriet bijna tot op haar enkels. Kennelijk is het zwierige modelletje daarop ingesteld, want het staat ze allebei prachtig.

Wil jij ook zo’n veelzijdige Naomi? De exacte print van Amalia en Margriet is niet meer te koop bij LaDress (Amalia shopte die van haar al ruim een jaar geleden, Margriet vermoedelijk ook) maar momenteel is de jurk in vijf prints online te shoppen, waarvan er ook nog eens drie in de aanbieding zijn.

Beeld LaDress

De Dusty Rose benadert de print van de prinsessen het best: die heeft ook die leuke gouden stipjes.

Dit artikel komt uit Nouveau magazine, de toegankelijke glossy voor vrouwen met smaak, stijl en substantie. Meer lezen? Ga naar Nouveau.nl.