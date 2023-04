Zóveel brandstof verbruik je extra met een dakkoffer op de auto

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Over het ontwerp van een auto wordt goed nagedacht. Een lage luchtweerstand is belangrijk, want hoe minder grip de wind op het voertuig heeft, hoe makkelijker het zich over de weg beweegt. En dat is weer fijn voor je portemonnee, want een auto die vrijwel moeiteloos rijdt, heeft een lager brandstofverbruik dan een auto die veel moeite moet doen om vooruit te komen. Zodra je een dakkoffer of skibox op je auto zet, verlaag je de luchtweerstand en verbruik je meer brandstof.

Extra brandstofverbruik bij een dakkoffer

Volgens de ANWB is het lastig om er exacte cijfers aan te hangen, omdat er allerlei factoren zijn die meewegen. Denk aan de wind en de temperatuur, of je in de bergen of een heuvelrijk gebied rijdt, of juist in de stad. Toch komt ADAC, de Duitse variant van de ANWB, nu met een berekening. Volgens de organisatie verbruikt een auto met een dakkoffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur gemiddeld zo’n 18 procent - of een liter - meer brandstof per 100 kilometer.

De extra brandstof die je voertuig nodig heeft, kan zeker in tijden van hoge benzineprijzen een vervelende kostenpost zijn. Heb je geen dakkoffer, maar een fietsenrek op je auto? Dan is het goed om te weten dat ook dit soort bagage voor extra brandstofverbruik zorgt. Om hoeveel het hier gaat, is niet bekend. Wel adviseert de ANWB om een fietsenrek achterop de auto te plaatsen en niet bovenop. Bovenop moet het vechten tegen de (rij)wind, terwijl het achterop meegaat in de slipstream.

Minder brandstof verbruiken

Wil je per se die extra spullen meenemen, dan ontkom je er niet aan om een dakkoffer op je auto te monteren. Haal de dakkoffer er in dat geval zo snel mogelijk na gebruik weer af en ga er niet in de dagen voor de vakantie al mee rijden. Heb je op vakantie de mogelijkheid om de dakkoffer ergens te stallen, bijvoorbeeld in de berging bij je bungalow? Doe dit dan. Andere autogerelateerde dingen die je kunt doen om brandstof te besparen zijn:

De airco zo min mogelijk gebruiken. Als de vakantie naar Zuid-Frankrijk gaat, is dit misschien niet fijn, maar het kan je brandstofverbruik wel flink laten dalen. De airco vraagt extra motorvermogen, waardoor het extra brandstofverbruik kan oplopen tot 1,5 liter per 100 kilometer.

Zorg voor goede bandenspanning. Dit geeft de auto een lage zogenoemde rolweerstand. Hoe makkelijker de auto over de weg rolt, hoe minder brandstof-ie gebruikt.

Wacht niet te lang met schakelen. De ANWB adviseert om te schakelen onder de tweeduizend toeren per minuut.

Laat de ramen dicht. Open ramen breken het luchtweerstandsdesign van de auto. Dit zorgt volgens de ANWB voor een hoger brandstofverbruik, dat kan oplopen tot 0,2 liter per 100 kilometer bij 100 kilometer per uur.

Haal alle spullen uit de auto. Als spullen niet in de auto hoeven te liggen, kun je ze beter meenemen naar je accommodatie. Elke 100 kilo aan gewicht staat gelijk aan 0,3 liter extra brandstofverbruik per 100 kilometer.

Meer lezen van Margriet, hét magazinemerk voor vrouwen die op een leuke manier gelukkig en gezond ouder willen worden? Ga naar Margriet.nl.