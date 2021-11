11x dit herkent iedere mantelzorger

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek zijn meer dan 2 miljoen Nederlanders mantelzorger. Zij verlenen vaak langdurige zorg aan familieleden en dat kan psychologisch erg belastend zijn.

Veel mantelzorgers verlenen de zorg naast een betaalde baan en zien het helpen van hun naasten als vanzelfsprekend. Omdat mantelzorgers vaak hun werk in stilte doen, komen zij weinig in contact met lotgenoten. Daarom organiseren welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, werkgevers en gemeenten in heel Nederland op 10 november leuke acties en activiteiten voor alle mantelzorgers in Nederland.

In samenwerking met mantelzorgers kwamen wij van Libelle tot een lijstje met 11 situaties waarin iedere mantelzorger zich kan herkennen. Voor niet-mantelzorgers wellicht een eyeopener, voor onze weldoeners misschien een hart onder de riem. Mantelzorgers: jullie zijn geweldig!

Wegwuiven. Mantelzorgen is heel erg zwaar, maar wanneer iemand je daarmee confronteert wuif je dit meestal weg. “Ik weet eigenlijk niet meer beter”, “Ach, het is niets”, en “Hij/zij zou voor mij hetzelfde gedaan hebben” zijn waarschijnlijk uitspraken die jij weleens in de mond hebt genomen.

Reactie van anderen. Mensen vinden het vaak heftig om te horen dat je mantelzorger bent en weten dan vervolgens niet zo goed hoe ze moeten reageren op jouw verhaal. Je vult regelmatig stiltes aan die anderen laten vallen wanneer ze horen wat jij allemaal voor taken verricht.

Vakantie? Spontaan een weekendje weg? Waarschijnlijk kun je je de laatste keer niet eens meer herinneren. Wie zorgt er in de tussentijd voor je partner, kind of ouder? Er zomaar even tussenuit kán vaak gewoonweg niet wanneer je mantelzorger bent.

Hulp accepteren. Je vindt het waarschijnlijk lastig om taken uit handen te geven of om hulp te accepteren. Je wilt jouw situatie niet het probleem van een ander maken en daarom doe je een heleboel vaak alleen.

Lege dagen? Er zijn dagen waarin er niks in je agenda staat, maar door de mantelzorg vliegen deze uren voorbij dankzij de vele onverwachte situaties die de zorg voor een naaste met zich meebrengen. Dagen met niets in de planning worden daarmee vaak de drukste dagen van de week.

Bijkomende zaken. Mensen denken vaak dat de zorg zélf het zwaarste is, maar meestal geldt dat juist voor de rest daaromheen. Iedere dag je moeder wassen doe je misschien op de automatische piloot, maar alle (onverwachte) dingen die je rondom de zorg moet opvangen en oplossen, maken de situatie soms net iets té pittig. Het schoonmaken van de vloer wanneer er een ongelukje is gebeurd, het woord voeren namens je naaste aan de telefoon... Zo zijn er honderden voorbeelden te bedenken.

Rust. Hoe vaak wordt jou wel niet verteld dat je rust nodig hebt? Mensen hebben gelijk, maar wat ze vaak niet zien is dat rust nemen makkelijker gezegd is dan gedaan. Wie neemt je zorgtaken immers over?

Niet meer op pad. Een leuk uitje op z’n tijd is fantastisch, maar vaak is het plannen ervan vermoeiender dan het dagje zelf: is het museum rolstoelvriendelijk, is er een hotel in de buurt waar je man even kan uitrusten, is er een rustig restaurantje in de omgeving waar het niet te druk is voor je kind? Thuisblijven lijkt dan soms makkelijker.

Beperking. Of je het nu wil zien of niet, eigenlijk ben jij zélf ook beperkt door de zorg voor de ander. Je bent er altijd voor hem of haar, waardoor je afhankelijk bent van het ritme van je naaste.

Instanties. Wie te maken heeft met bijvoorbeeld een PGB-budget moet, naast het zorgen, ook nog eens alle administratie en contacten onderhouden met bijbehorende instanties en dat is soms een heel gedoe.