De ouders van Mieke (46) willen haar niet meer zien

“Mijn grote liefde kwam ik tegen toen ik al 16 jaar getrouwd was. Op mijn 19e trouwde ik, hoewel het meer een vlucht was van het ouderlijk huis, waar ik me benauwd en ongelukkig voelde, dan dat ik echt voor die jongen had gekozen. Nu ineens wist ik wat het betekende om echt verliefd te zijn, echt van iemand te houden. Voor die liefde heb ik alles opzijgezet. Dat heeft heel wat veroorzaakt in mijn familie, ze vonden dat ik dit niet kon maken. Mijn man had me nooit iets misdaan, dit had hij niet verdiend.”

Niet welkom

“Mijn ouders wezen mij voorgoed de deur. Mijn vader ging nog een stap verder door te beloven dat hij mij het leven zuur zou maken en de kinderen tegen mij op zou zetten. Ik had altijd al het gevoel gehad dat mijn ouders meer van mijn man hielden dan van mij, en nu kozen ze dus duidelijk voor hém. Ik heb ze nu al tien jaar niet gezien. Van mijn kinderen hoor ik hoe ze hun verjaardag vieren met opa, oma en mijn ex. Zelfs toen ik anderhalf jaar geleden getroffen werd door een zware hersenbloeding, maakte dat geen verschil. Mijn moeder nam stiekem contact op met mijn huidige man om te vragen hoe het met mij ging, maar op bezoek kwam ze niet en mijn vader mocht er niets van weten. Later, toen ik uit het ziekenhuis kwam, belde ze mij één keer per week, als mijn vader naar de fysiotherapeut was. Die gesprekken gingen overal over, behalve over wat belangrijk was. Dat heb ik trouwens nooit anders meegemaakt, want ook als kind kon ik nooit met iets serieus bij haar terecht. Er kwam een moment dat ik de telefoon niet meer opnam als ze belde. Liever geen contact dan dit wezenloze gepraat over niks.”

Geen antwoord

“En mijn vader, ach, hij heeft tegen mij gezegd dat ik nooit geboren was als ze in die tijd anticonceptie hadden gehad. Dus van hem hoefde ik niets te verwachten. Wel vraag ik me nog steeds af waarom hij zo’n hekel aan mij heeft. Het doet pijn dat ik daar nooit antwoord op zal krijgen. Hij is 80 jaar en zo buigzaam als een stuk hout. Ik laat mijn leven hierdoor niet verknoeien, maar dat het invloed heeft op hoe ik mij voel, kan ik niet ontkennen.”

