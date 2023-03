Wat je echt even wilt weten over... het vrouwenhart

Wat is een vrouwenhart?

Een vrouwenhart is letterlijk wat het woord zegt: het hart van een vrouw. Een mannen- en vrouwenhart zien er hetzelfde uit, alleen is een vrouwenhart vaak wat kleiner. Het grote verschil zit hem vooral in de manier waarop het hart ziek wordt.

Hartslag

Een normale hartslag voor een vrouw is tussen de vijftig en honderd slagen per minuut, gemiddeld is dat dus rond de zeventig hartslagen per minuut. Wijk je daarvan af? Dat is nog geen reden voor paniek. Het gaat over de vijf liter bloed die je hart per minuut rondpompt in je lijf, het kan dus ook zijn dat je hart er maar vijfenveertig slagen over doet.

In deze video leggen Janneke en Dorenda uit hoe het vrouwenhart in elkaar zit:

Een ziek vrouwenhart

Vrouwen hebben bij hartklachten andere symptomen en lopen andere risico’s dan mannen. Net als mannen kunnen vrouwen last hebben van pijn op de borst en uitstraling van pijn naar de kaak en linkerarm. Cardioloog Janneke vertelt dat het voor vrouwen vaak net anders is. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze net een griep hebben gehad, angstgevoelens ervaren, pijn tussen de schouderbladen hebben of het gevoel dat de bh te strak zit, waardoor ze niet goed kunnen doorademen.

Verband tussen hormonen en hart

Hormonen kunnen invloed hebben op je hart, zo hebben veel vrouwen last van hartkloppingen tijdens de overgang. Vaak is dit onschuldig, maar mocht je er last van blijven houden, ga dan altijd langs de huisarts. Na de menopauze hebben vrouwen neemt het hormoon oestrogeen af, en dat geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Laat je daarom goed informeren over je risicofactoren door de huisarts.

Verkeerde diagnoses

Bij vrouwen speelt de hormoonhuishouding tijdens zwangerschap en overgang een rol bij de ontwikkeling van deze ziektes, vertelt gynaecoloog Dorenda van Dijken. Zij raadt je dan ook aan om je bij klachten goed te laten checken door de juiste specialist, om verkeerde diagnoses uit te sluiten.

Dit is allemaal uitgebreid te zien in de volgende video:

Symptomen van een hartaanval bij vrouwen - Misselijkheid - Vermoeidheid - Pijn op de borst - Heftige pijn tussen de schouderbladen

Een rustig hart

Het lijkt een beetje op mediteren, maar om je hart weer tot rust te brengen bij hartkloppingen, is het goed om drie tellen in te ademen en drie tellen uit te ademen. Daarnaast helpt het ook om een paar uur lekker te slapen.

Als het gaat om het vrouwenhart zijn de drie H's extreem belangrijk: hoofd, hart en hormonen. Gynaecoloog Dorenda van Dijken, cardioloog Janneke Wittekoek en psychiater Sandra Kooij zijn een platform gestart met kennis rondom deze drie H's.