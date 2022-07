Zo krijg je die vieze knoflookgeur wél van je handen af

Knoflook is heerlijk in verschillende gerechten, maar drie dagen later nog steeds die geur op je handen is iets minder. Gelukkig is de oplossing véél makkelijker dan je misschien wel dacht.

Roestvrij staal

Het enige wat je nodig hebt, is: zeep, water en iets dat gemaakt is van roestvrij staal. Een lepel, een kommetje: het is allemaal goed genoeg. Terwijl je je handen wast met zeep, wrijf je met je handen over iets van roestvrij staal totdat de geur weg is. Dat werkt echt! De stoffen in knoflook die voor de geur zorgen, worden aangetrokken door het roestvrij staal en daardoor verdwijnt de geur van je handen.

Gedroogde en verse knoflook

Wist je dat er een verschil is tussen gedroogde en verse knoflook? In de supermarkt koop je vaak gedroogde knoflookbollen en bij de groenteboer kun je verse knoflook met een groene steel eraan krijgen. Een van de grote verschillen tussen die twee is dat verse knoflook minder sterk ruikt. Meer over de verschillen tussen gedroogde en verse knoflook lees je hier.

Bron: Purewow.com.