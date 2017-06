Toen Christine Stone ontdekte dat ze zwanger was, wist ze dat ze het blije babynieuws aan één familielid honderden keren zou moeten vertellen.

Haar 77-jarige moeder lijdt namelijk aan Alzheimer en onthoudt dus simpelweg niet dat haar dochter zwanger is.



Christine filmde enkele momenten waarop ze haar moeder vertelt dat ze in verwachting is, en voegde deze samen in één video.

Enthousiasme

“Als ik het haar vertel, is ze het 2 tot 5 minuten later alweer vergeten”, vertelt Christine. “Het is alsof je keer op keer naar een kind kijkt die met Kerst wakker wordt en zijn cadeautjes ziet, want iedere keer reageert ze zo enthousiast.”

Bitterzoet

Christine hoopt met de video meer bewustzijn te creëren van wat Alzheimer aanricht. “Ja, het is lief om mijn moeder steeds weer zo enthousiast te zien, maar het is tegelijkertijd ook zo verdrietig.”

De toekomstige mama legt uit dat het hartverscheurend is geweest om haar moeder zo achteruit te zien gaan. “Ze herinnert zich dingen op de lange termijn, maar haar kortetermijngeheugen is behoorlijk aangetast. Als ik haar vertel dat ik zwanger ben, klapt en lacht ze iedere keer wel weer, en vraagt ze wanneer de baby komt.”

Samen

Gelukkig heeft Christine’s moeder haar grote liefde nog aan haar zijde. “Mijn ouders zijn nog steeds zo verliefd. Voor mijn vader is het heel moeilijk om te zien hoe ze dingen uit de koelkast in de kastjes zet en iedere la in het huis opentrekt. Ons babynieuws maakt hen zo gelukkig.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: People. Beeld: KIJK