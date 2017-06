Hartverscheurende beelden: moeder laat dreumes achter in parkeergarage

Een prinses heeft vaak een heleboel voornamen – en dit geldt ook voor ‘onze’ 13-jarige prinses Amalia. Maar haar échte, eerste voornaam kenden wij ook niet.

Dat is namelijk: Catharina-Amalia. Voluit heet ze: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

Catharina komt van het Griekse woord ‘katharos’ dat rein, zuiver betekent.

Betekenis

Amalia, haar roepnaam, is van Germaanse afkomst en betekent ‘inspanning in de strijd’. Beatrix komt natuurlijk van haar oma en betekent ‘brenger van geluk’. Carmen is de naam van haar andere oma. Victoria is afgeleid van het Latijnse woord ‘victoria’ dat overwinning of overwinnen betekent. Ook is dit een vernoeming naar haar peettante, kroonprinses Victoria van Zweden. Catharina-Amalia is geen vernoeming, al komen beide namen wel in de stamboom van de Oranjes voor.

En ooit een koningin

Sinds de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 heeft Prinses Catharina-Amalia de titel Prinses van Oranje, wat inhoudt dat zij troonopvolger is.

Beeld: ANP