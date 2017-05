Onze dieetexpert vertelt: “Val je niet af? Dit zijn onverwachte dikmakers”

Je kent het vast wel: je denkt goed bezig te zijn door elke dag een “gezonde” salade te eten, maar je valt maar niet af. Sterker nog: aan het einde van de maand geeft de weegschaal een paar kilo’s extra aan.

Heel frustrerend….! Hoe kan dat nou? Wendy heeft gelukkig dé oplossing voor ons! In aflevering 1 van weer een nieuwe serie van ‘Vraag het de Expert’ beantwoordt voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein de vraag wat onverwachte dikmakers zijn.

Over Vraag het de expert

In deze rubriek vragen we een bekende expert naar zijn of haar advies over een specifiek onderwerp. Heb jij een vraag over wat dan ook waar je graag antwoord op wilt hebben, mail dan naar: post@libelletv.nl.

Bron & Beeld: LibelleTV