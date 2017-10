Dolfijnen reageren bijzonder gefascineerd op eekhoorntje

Het zijn net mensen. Deze dolfijnen hebben duidelijk nog nooit een eekhoorn gezien en reageren vol verwondering op het kleine diertje.

Herken je dat? Dat je je staat te vergapen aan prachtige dieren in de dierentuin of in het bos? Dat kunnen dolfijnen dus ook, zoals je in bovenstaande video kunt zien.

Fascinatie

Toen een eekhoorntje besloot langs te hupsen bij het bassin van de dolfijnen werd hij al snel opgemerkt door de bewoner, die hem vervolgens gefascineerd bleven volgen.

Nog niet eerder gezien

Maar liefst 4 (!) dolfijnen waren onder de indruk van de eekhoorn en konden niet ophouden het beestje te volgen. Het opvallende tafereel werd opgenomen door een medewerker van SeaWorld Orlando, waar de dolfijnen wonen. Ook zij had zoiets nog nooit gezien.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Littlethings. Beeld: Kijk.nl