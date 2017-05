Ik nam een week lang elke dag de trap en dit is het resultaat

Libelle’s Coks moest meer bewegen van zichzelf en nam daarom een week lang alleen maar de trap, ook als ze naar de 14e verdieping moest of bijvoorbeeld zware koffers bij zich had. Dit vond ze ervan.

Eind vorig jaar schreef ik een erg emotionele afscheidsbrief (ok, met knipoog) aan mijn lift. Ik moest meer gaan traplopen van mezelf. Dat is niet alleen gezonder en beter voor je conditie, het is ook een fijne, kleine workout én het is natuurlijk goed voor je been- en bilspieren. Alleen maar voordelen dus. Nu weet ik ook wel dat een weekje traplopen niet heel erg veel uiterlijke veranderingen met zich meebrengt, maar het is natuurlijk een fijne start. Op naar een betere conditie en sterke benen! 3, 2, 1… Start!

Voor de goede orde…

Gewoon een beetje traplopen kan iedereen met goedwerkende ledematen. Af en toe een trapje meepikken is beter dan de trap helemáál niet gebruiken, maar in mijn specifieke geval stond er echt wel een grote uitdaging voor de deur: ik woon op 4 hoog met een lift, dus dat zijn dagelijks tientallen traptreden (ik raakte steeds de tel kwijt).

Daarnaast werk ik bij Libelle op de tweede verdieping. Omdat ik op -1 het gebouw binnenkom, mocht ik daar elke dag 3 verdiepingen klimmen. Tot slot werk ik voor een andere werkgever op de, hou je vast, zesde (!) verdieping. Mijn hemel. En die trap is ook nog eens heel hip en architectonisch verantwoord middenin het gebouw in een grote open ruimte gezet. Mijn klim naar verdieping 6 was dus voor iedereen zichtbaar, heel fijn.

Onhandig

Een week trouw traplopen vond ik eigenlijk vooral heel erg onpraktisch. Ik merkte dat ik op mijn dagelijkse routes van A naar B best wel vaak om moest lopen voor de trap. Zo heb ik een keer een trein gemist op Amsterdam Centraal omdat ik natuurlijk de trap (aan de rechterkant van de hal) moest nemen, terwijl de trein van het perron aan de andere ging, waar alleen maar roltrappen waren. Suf.

Ook bij Sanoma kom je standaard binnen bij enkel een lift, die je direct naar de tweede verdieping brengt. Als de liftdeuren dan opengaan, lacht het Libelle-logo je tegemoet. Om per se de trap te gebruiken moest ik steeds via een andere zijde het gebouw in en dat vond ik een beetje omslachtig.

Zweet. Buiten adem. Paniek. Zweet. Help.

Op de eerste dag heb ik halverwege mijn traploopje thuis een keer moeten stoppen. Ja, echt. Ik vond het redelijk genant. Op zich was het niet omdat ik het niet meer trok, maar ik was aan het hijgen als een paard en dat vond ik zwaar a-relaxed. Confronterend bovendien, want mijn conditie was dus echt te idioot voor worden. En wárm dat ik het had.

Ik stopte dus vooral even voor het geval ik mijn buren tegen zou komen, erg hè?

Daarnaast merkte ik dat het vooral aan het einde van de dag een zware opgave kon zijn. Na een lange werkdag met boodschappen in je armen, een laptoptas om je schouders en benen die eigenlijk niet meer willen, zijn 4 verdiepingen omhoog best wel een uitdaging.

MAAR:

Zoals ik in mijn vlog hierboven al vertel, merkte ik al snel verandering. Na een keer of 3 met de trap ging alles al makkelijker. Ik moest een paar keer actief stilstaan bij het feit dat ik met de trap moest gaan, omdat ik uit routine de liftknop indrukte. Maar het automatisme van de lift nemen werd al vlug het automatisme van de trap nemen.

Aan het einde van de week was ik na 4 verdiepingen klimmen nog steeds buiten adem, maar wel op een fijne manier. Ik merkte dat traplopen nóg makkelijker ging met een muziekje in de oren. Voor ik het wist was ik boven en had ik lekker geklommen op de beat van de muziek: dat hielp ontzettend.

Nu:

En nu zijn we dus een paar weken verder. Ik ga vaker met de trap dan dat ik de lift neem, maar ik heb het zeker ook weer goedgemaakt met de lift van mijn leven. Met een zware koffer of met flink wat boodschappen kies ik voor gemak. Oók op het station bijvoorbeeld, want omlopen puur om de trap te gebruiken is dan vast weer goed voor iedereen die graag 10.000 stappen op een dag wil zetten, maar ik doe dat nu alleen nog als ik ruim op tijd bij de trein ben (bijna nooit).

Het grootste voordeel? Ik ben een stuk fitter, vooral omdat ik ben blijven traplopen. En dat voelt goed!

