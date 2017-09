Schattig! Flamingo's lopen gehoorzaam in de rij voor evacuatie

Niet alleen mensen, maar ook dieren worden in veiligheid gebracht vanwege orkaan Irma.

Zo ook deze flamingo’s, die in Tampa in Florida wonen. “Veiligheid en welzijn van de dieren is onze belangrijkste prioriteit”, aldus de verzorgers van de Busch Gardens.

Gelukkig deden de flamingo’s niet moeilijk en liepen ze braaf en netjes in de rij naar hun evacuatieplek. Lief gezicht hè?

