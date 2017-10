Ik probeerde de Friese oranjekoek uit HHB te maken - en dat ging zó

Libelle’s Malin probeerde de technische opdracht uit jubileumaflevering 5 van ‘Heel Holland Bakt’ na te bakken: de Friese oranjekoek. En dat zag er zo uit.

Even terug naar afgelopen zondag. Wat een slagveld! In een uur deeg maken, spijs, de koek afbakken én versieren. Het was een helse opgave waar alleen Nico zich zonder gesmolten slagroom doorheen wist te slaan. Gelukkig ben ik kwart-Fries, dus hopelijk heb ik mijn genen een beetje mee. En sowieso de tijd, want dat uur… dat heb ik héél snel losgelaten.

Fondant-fiasco

Niet echt te zien in de video, maar wel goed om even te vermelden voor de thuisbakkers onder ons. Ik probeerde rolfondant te smelten met wat water voor de bovenkant. Geen goed idee, want a. het smelt voor geen meter en b. als het dan is gesmolten en je smeer het over de koek… wordt het een soort kauwgomlaag. Let goed op het soort fondant dat je koopt dus!

PS Ja, ik weet het, oranjekoek is iets anders dan súkerbôle. Dat grapje ging verloren in de montage.

