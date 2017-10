Foutje, bedankt! Deze gender reveal gaat niet helemaal volgens plan

Roze ballonnen voor een meisje, babyblauwe voor een jongetje. Het zou zo makkelijk moeten zijn, toch? Nou, niet dus, kwamen Joe en Leela achter.

Hun gender reveal party kreeg een hilarische wending toen er geen roze, geen babyblauwe, maar een paarse, groene, gele, rode, donkerblauwe en oranje ballon uit de doos kwamen. Ja, wat wordt het nou?!

Feestje verpest

De teleurstelling druipt van de gezichten van de ouders in spe af, die zelf ook nog geen idee hadden van het geslacht van hun kindje. “Het hele feestje werd verpest door een feestwinkel, met een incompotente medewerker die duidelijk geen flauw benul had van wat een gender reveal party is”, schrijft Leela op YouTube.

Blauwe muisjes

Nee, Leela en Joe konden er de lol zeker niet van in zien. “We waren allebei heel kwaad”, vertelt Joe aan Inside Edition. “En na heel kwaad, werden we verdrietig. En vervolgens woedend.” Het stel keerde de doos om, en ja hoor: daar stond het geslacht van hun kindje wel op. De leuke verrassing was er nu wel een beetje vanaf, maar wat zijn ze blij met de komst van hun jongetje!

Bron: Inside Edition. Beeld: YouTube