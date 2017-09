Wonderen bestaan nog: gestolen hond na 2(!) jaar terug bij baasje

Toen haar pup Lily gestolen werd uit de tuin, dacht de Geldropse Ingrid dat ze haar nooit meer zou zien. Dankzij de mensen van stichting Lighttown Dogs én Facebook heeft ze haar nu toch terug.

Lily kwam zwaar ondervoed en mishandeld bij de stichting aan. Ze was ergens anders in Geldrop gevonden.

Muffin

Nadieh en Casper, de eigenaren van de stichting, noemden haar Muffin en gingen op zoek naar een nieuw baasje. De hond was wel gechipt, maar dat nummer stond niet aan een naam gekoppeld.

Terecht

Via Facebook ging een oproep de wereld in. Daar kwamen veel reacties op – ook van mensen die het beestje herkenden. Ingrid belde met de stichting en na een aantal controlevragen bleek het echt waar: haar Lily was weer terecht!

Bron en beeld: Hart van Nederland