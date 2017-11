Vrouw ontmoet man die het gezicht van haar overleden liefde getransplanteerd kreeg

Heel verdrietig maar tegelijkertijd hartverwarmend. Zo kunnen wij de eerste ontmoeting en vriendschap tussen Lilly Ross (20) en Andy Sandness (32) het best omschrijven.

Lilly’s man Calen pleegde vorig jaar op 21-jarige leeftijd zelfmoord. En na zijn dood is Calen ontzettend veel gaan betekenen voor Andy. Orgaandonor

Toen Calen zichzelf van het leven beroofde, was Lilly 8 maanden zwanger van hun eerste kindje. Wat een zware tijd heeft ze moeten doorstaan. Haar grote liefde was orgaandonor, en dus werden onder meer zijn hart, lever en longen gedoneerd. Maar Lilly besloot nóg iets heel nobels te doen: ze gaf zijn gezicht op ter donatie.

Gezichtstransplantatie

En dat was geweldig nieuws voor Andy. Hij had geprobeerd zelfmoord te plegen door zichzelf door het hoofd te schieten. Dit mislukte en hij hield er een compleet verminkt gezicht aan over. Artsen zetten alles op alles om hem weer aan een gezicht te helpen. En zo geschiedde dat Andy één van de eerste mensen met een gezichtstransplantatie werd.

Moedervlekje