Broer en zus denken dat ze in de dierentuin zijn voor de giraffen, maar dan gebeurt dít

Na 9 maanden militaire missie, kwam sergeant en vader George eindelijk weer thuis. Maar hij wilde dat zijn terugkomst wel een leuke verrassing zou zijn.

Daarom besloot de Amerikaan iets te organiseren in een New Yorkse dierentuin, waar een giraffe net van een kleintje was bevallen.

Vermomd in poncho

De giraffen dienden als afleiding. En terwijl Georges dochter en zoon naar de dieren keken, sluipte hij naar ze toe in een poncho. Vervolgens deed hij die af en wachtte hij in zijn uniform tot zijn kinderen zich omdraaiden. En dat moment, was werkelijk hartverwarmend.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.

Bron: Little Things. Beeld: KIJK