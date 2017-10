Heeft een olifant blauwe ogen? Check het zelf

Nog geen plannen voor de herfstvakantie? Neem je tieners eens mee voor een avontuurlijke dag in Beeksen Bergen. Ga op safari en kijk de olifanten diep in de ogen.

Verschillende safari’s

Rijd zelf met de auto over de vernieuwde autoroute, stap in de safaribus of pak de boot voor een mooie vaarroute langs de dieren in het wild – alles is mogelijk. Ook kun je natuurlijk wandelend het park verkennen en talloze exotische dieren spotten. In het wildlife park vind je behalve olifanten ook leeuwen, neushoorns, krokodillen, gorilla’s, zebra’s en nóg ruim 150 wilde diersoorten.

Ruim 120 hectare

Op ruim 120 hectare speur je vanaf het water, vanuit je eigen auto of vanuit de safaribus de uitgestrekte vlaktes af, op zoek naar Afrika’s dierenrijk. Echte avonturiers gaan ook mee op de wandel- en roofvogelsafari. Daar is niemand ooit te oud voor!

Ga mee

Meer zien? Jan (49) en Miek (49) gaan op safari samen met hun drie kinderen Teun (13), Guusje (11) en Pleun (10). Ze hebben al drie dieren van de Big Five gespot. In deze video leren ze er meer over en gaan ze op zoek naar de overige twee.

