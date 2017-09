Heftige beelden: Gordon redt zijn chauffeur uit een vreselijk pijnlijke situatie

De schrik zit er flink in bij Gordon. Zijn chauffeur Wouter schreeuwde het gisteren plotseling uit van de pijn in de tuin van de presentator.

Wouter had Gordon net thuis afgezet, toen het automatische toegangshek dichtging. De auto stond nog op de oprit en zou beschadigd raken door het hek, dus wilde Wouter de wagen snel in z’n vooruit zetten om weg te rijden. Maar toen ging het gruwelijk mis. De auto ging niet vooruit maar achteruit. Hierdoor kwam de arme man, die al probeerde uit te stappen, bekneld te zitten tussen het hek en de auto.

Doodskreet

“Hij werd letterlijk plat gedrukt door de enorme druk en schreeuwde het uit, een doodskreet die mij nog lang zal bijblijven”, schrijft Gordon op Facebook. “In een reflex ben ik over het hek gesprongen en heb ik de auto in z’n vooruit gezet.”

Gebroken schouder

Gordon belde direct 112. Wouter is er met een grote schaafwond en een gebroken schouder vanaf gekomen. “Ik denk dat er een engel op zijn schouder zit”, vervolgt Gordon. De presentator is zich suf geschrokken. “Bij mij kwamen alle traumatische gevoelens weer boven van mijn ongeluk.” 2 jaar geleden werd Gordon namelijk aangereden in Griekenland, waarbij hij 6 ribben, zijn linkersleutelbeen en schouderblad brak.

Leven vieren

Het ongeluk gebeurde gisteren (in de video staat een andere datum door verkeerde instellingen van de camera). Naar omstandigheden gaat het nu goed met chauffeur Wouter, die Gordon door hun hechte band ook wel zijn ‘broertje’ noemt. “Komende weken neemt hij rust en ik ben alleen maar blij dat hij nog lang bij me is om mee te lachen. (…) Vier het leven, mensen!”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Shownieuws, Facebook. Beeld: KIJK