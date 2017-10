Hilarisch: tv-kijkende kat zit duidelijk niet op zijn baasje te wachten

Waarom zouden alleen mensen tv mogen kijken? Kat Bizon kijkt elke week trouw naar zijn favoriete televisieprogramma en wil dan het liefst niet gestoord worden.

Bizon gaat er echt voor zitten. In de video zie je hoe hij net als wij rechtop naar de televisie zit te kijken. Wanneer hij doorheeft dat zijn baasje hem filmt, kijkt hij met een vuile blik de camera in. Als blikken konden doden… Volgens zijn baasje gedraagt de kat zich wel vaker als een mens. Ze kijken vaker samen televisie en wanneer een programma hem dan niet interesseert, kijkt hij gewoon weg.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Kijk.