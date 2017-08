Libelle’s hoofdredacteur verruilt de redactie voor een dag met de werkplaats en oefenruimte van Hans Klok. Daar wacht hij op Hilmar met zijn grote verzameling trucs en illusies. Ze gaat een dag assisteren bij de ’s werelds snelste illusionist. Als zijn echte Diva of Magic is ze onderdeel van verschillende acts. Van dichtbij ziet zij hoe deze worden uitgevoerd maar of ze nu ook snapt hoe de trucs echt werken?

Kijk mee met een nieuwe aflevering van Hilmar doet het met… Hans Klok waar ze haar ervaring vastlegt met haar nieuwe smartphone.

Libelle samen met Huawei