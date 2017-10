Hollywood-sterren maken ontroerende video: 'Ook ik had een miskraam'

Ongeveer 1 op de 4 vrouwen heeft weleens een miskraam gehad. Toch hoor je er maar weinig vrouwen over: het onderwerp lijkt nog steeds een beetje taboe. Veel vrouwen vinden het moeilijk om erover te praten of schamen zich er zelfs voor. Daar willen deze Amerikaanse sterren iets aan veranderen.

Actrice Melissa Rauch (37), bekend uit de populaire serie The Big Bang Theory, schreef vorig jaar een artikel in de Amerikaanse Glamour over haar miskraam. Daar kreeg ze zo veel reacties op, van bekende en onbekende vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt, dat ze besloot om een video op te nemen.

Niet jouw fout

De boodschap van haar video: je hoeft je niet schuldig te voelen over je miskraam, het is niet jouw fout. Je hoeft je ook niet te schamen, je mag erover praten. En vooral: het is oké om je niet oké te voelen. In de video zitten onder andere actrices Kiele Sanchez (uit de serie Lost) en Virginia Williams (uit How I Met Your Mother).

