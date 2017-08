Jongetje komt in heel benarde positie vast te zitten bij verstoppertje spelen

Verstoppertje spelen liep een tikkeltje uit de hand voor een 7-jarig jongetje in Oekraïne.

Hij klom in de wasmachine… en kwam er vervolgens niet meer uit.

Noodkreet

Het arme kind zat vast, kon zich met geen mogelijkheid uit de machine wurmen en schreeuwde om hulp. De ouders konden hun zoontje ook niet bevrijden. En dus belden ze de alarmlijn. Een team van brandweermannen trof 2 bungelende beentjes uit de wasmachine aan.

Zonnebloemolie

Ondertussen raakte het jochie een beetje in paniek en gebruikten de mannen een ventilator om hem wat meer lucht te geven. Vervolgens gingen ze tot de 20 minuten durende reddingsactie over: zonnebloemolie zou het klusje volgens hen moeten klaren. Een van de redders smeerde de rand van de trommel met het vettige goedje in, en ja hoor: de jongen floepte er uiteindelijk zó uit, zoals je in de video ziet. Kind kan de was doen.

Niks aan de hand

Gelukkig kwam het ventje er zonder kleerscheuren vanaf, al zat de schrik er duidelijk wel flink in bij hem en zijn moeder. De brandweermannen prezen de kleine om zijn moed en het feit dat ‘ie amper een traantje gelaten zou hebben tijdens de reddingactie. In z’n hoofd was ie vast allang een nieuwe meesterlijke verstopplek aan het beramen.

Bron: Metro. Beeld: KIJK