Deze Poolse meidengroep ‘My3’ komt ons wel érg bekend voor

Maak kennis met ‘My3’! Drie zingende meiden: een met rood haar, een brunette, en een blonde dame. Dansend in regenboogjurkjes. Klinkt bekend, nietwaar?

In Polen is een meidengroepje opgedoken dat een kopie lijkt te zijn van K3. Het Poolse groepje My3 heeft net de eerste singel uitgebracht met de titel: ‘Mammaje’. Ook dat komt ons bekend voor… Zongen ‘onze’ meiden niet ooit ‘MaMaSé’? (zie bovenstaande video)

Verrast

De Belgische zender VTM heeft bij Studio 100, de producent van K3, gevraagd wat ze van de kopie vinden. Studio 100 laat weten dat ze met een Poolse externe partner aan het praten waren over het lanceren van een Pools meidengroepje, maar ze hadden geen idee dat deze nu al bestond. “Studio 100 was eerder in onderhandeling over een Poolse versie van K3 met een externe partij”, zegt PR-Manager Jan Pieter Boodts. “We zijn echter verrast door de snelheid waarmee en de manier waarop deze externe partij dit nieuwe initiatief naar buiten brengt.” Iets in de communicatie is hier blijkbaar niet helemaal goed gegaan…

Bekijk hier de clip van My3:

Bron: VTM. Beeld: Youtube

