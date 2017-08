Een leeuw verovert momenteel harten wereldwijd. In een video is te zien hoe het beest na jaren op beton geleefd te hebben, voor het eerst kennismaakt met gras.

Hij is één van 5 leeuwen die aan hun lot waren overgelaten nadat de Roemeense dierentuin waar ze in verbleven gesloten werd. Maar gelukkig schoot een internationale dierenbescherming hen te hulp.

Niet inslapen, maar verhuizen

“De dierenarts die voor de leeuwen zorgde gaf niet op en wilde niet de kans lopen dat deze dieren ingeslapen zouden worden”, vertelt Iona Dugler, directeur van de dierenbescherming. En dus werden de 5 leeuwen vervoerd naar een verblijf voor katachtigen in Zuid-Afrika. Dit betekende een flinke reis van ruim 24.000 kilometer, die zoals je in bovenstaande video ziet best een onderneming was voor de dierenverzorgers. Maar het was het zó waard.

Dág beton, hallo gras

De leeuwen leven nu namelijk in een gebied waar een grasgebied van zeker 12 vierkante kilometer ligt. Samen met 80 andere katachtigen, die ook zijn gered uit vreselijke leefomstandigheden. En naast al die kilometers om echt leeuw in te kunnen zijn, wordt de gezondheid van de dieren goed in de gaten gehouden en krijgen de ze een speciaal dieet.

Grote ogen

Hoe de leeuwen de nieuwe leefomgeving vinden? In de video zie je hoe een leeuw en leeuwin met opengesperde ogen kennismaken met het fenomeen gras. Hartverscheurend en hartverwarmend tegelijkertijd.

Bron: Little Things. Beeld: KIJK