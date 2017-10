Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 5 oktober winnen!

Donderdag 5 oktober is het zover: een nieuwe editie van Libelle Deelt Uit, dé liveshow op de Facebookpagina van Libelle waarin jij kans maakt op mooie prijzen.

Op donderdag 5 oktober om 17.00 uur delen Libelle’s Carola en Helene weer live op Facebook mooie prijzen uit. Zeker de moeite waard om te kijken dus! Je maakt kans op deze prijzen:

1. 5x Libelle Agenda 2018

Met de Libelle Agenda van 2018 is het elke dag een feestje! De agenda heeft een stoer formaat met handige ringband en elastiek. Niet gewonnen? De agenda is nu te koop in de winkel voor slechts € 12,95 of te bestellen in de Libelle Shop.

2. Tjox Verkade box

De ultieme prijs voor de ware choco-lover: het complete chocolade-assortiment van Verkade in één box! Van de nieuwste smaken (zoals melkchocolade met gekarameliseerde pecan, amandel & hazelnoot) tot aan kookchocolade (voor het bakken van heerlijke taarten en brownies). Niet gewonnen? De Tjox Verkade box is nu te bestellen voor slechts € 19,95 op Tjox.nl.

3. Camel lammy coat van Promiss

Een klassieke, camelbruine jas gemaakt van een zachte wolmix met een brede fake fur lammy kraag. Jas Carly heeft een licht getailleerde fit met een lengte tot ruim over de heupen en een double-breasted knoopsluiting. De jas heeft een waarde van € 169,95 en is te bestellen op Promiss.nl.

4. Travelin’ laarzen, model Helsinki

Maak je graag een herfstwandeling? Dan zijn deze stoere laarzen iets voor jou. De leren, waterdichte outdoor laarzen hebben een wollen voering, waardoor je nooit meer koude voeten hebt. De rubberen profielzool voorkomt gênante uitglijders. Niet gewonnen? Je kunt de laarzen nu bestellen met ruim €130,- korting! Ze kosten bij Libelle geen € 229,95, maar slechts € 94,95. Kijk op: www.libelle.nl/laarzen.

5. Tjox Nivea Cellular box

Een jonger uitziende huid, dat willen we toch allemaal wel? Nivea helpt je een handje met de Cellular-lijn vol fijne producten om je huid te verzorgen, reinigen, hydrateren en verjongen. Ook online te bestellen van € 53,00 voor € 29,95 (gratis thuisbezorgd) via Tjox.nl.

6. 5x natuuragenda van Marjolein Bastin 2018

De Natuuragenda van Marjolein Bastin 2018 heeft elke dag prachtige tekeningen van Marjolein, acht gratis ansichtkaarten en een handig bewaar-envelopje. Nu in de winkel voor slechts € 13,50 of bestel hem online in de Libelle Shop.

7. 2 tickets voor Thermen Soesterberg

Een lekker dagje wellness voor twee bij Thermen Soesterberg, dat dit jaar volledig is vernieuwd. Exclusieve sauna’s, baden en opgietingen. Ontspan in de nieuwe, half ingegraven Maa sauna, de houtgestookte Finse sauna of panoramasauna met uitzicht over de prachtige tuin met natuurlijke zwemvijver.

8. 5x Naïf Skinny Dip Kit Perfect

Naïf heeft een verzorgingslijn voor vrouwen gelanceerd, met heerlijke producten die uitsluitend milde en natuurlijke ingrediënten bevatten. In de Skinny Dip Kit Perfect zitten 3 producten die je doucheritueel een stuk leuker maker: een shower gel, shampoo en conditioner. Niet gewonnen? De producten zijn te bestellen op Naifcare.com



9. 2 tickets voor Thermen Bussloo

In de groene IJsselvallei, vlak bij Apeldoorn, ligt een van de grootste en meest exclusieve sauna-, beauty en wellnessresorts van Nederland. Er zijn maar liefst 14 sauna's, verschillende (zwem)baden, whirlpools en rustruimtes. Daarnaast is er een lounge met open haarden voor een complete wellnessbeleving. Niet gewonnen, maar wil je toch een dagje naar Thermen Soesterberg? Voor slechts € 12,95 kun je een kaartje kopen op www.libelle.nl/thermen

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan. En zet ’t in je agenda: donderdag 5 oktober om 17.00 uur. Tot dan!