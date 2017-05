Dít kun je óók allemaal maken van een blauwe Ikea-tas

We weten van Ikea dat je voor de meubels soms flink moet knutselen, maar dat is niets vergeleken het knutselen wat je met de beroemde blauwe Ikea-tas kunt doen.

Bij Ikea zijn ze namelijk ook bezig met duurzaamheid en ze willen dan ook dat je hun producten kunt gebruiken voor meerdere dingen. Zo ook de beroemde blauwe tas.

In Dubai is de woonwinkel begonnen met het verkopen van hun blauwe tas met instructies en kniplijnen om er andere producten van te maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een slabbetje, een schort, picknickkleed en een regenjas voor je huisdier. Daarmee wordt een tas ineens een product met veel meer mogelijkheden. Het product is nog niet in deze versie verkrijgbaar in Nederland, maar met een schaar en wat creativiteit kom je een heel eind. In de video laten ze zien hoe.

Ikea Packages Instructions With Its Blue Bag on How to Cut It Into Other Useful Products ~ @nudd for @Adweek https://t.co/M9q85slNPJ pic.twitter.com/tJG6oKb2C0 — RetailNext (@RetailNext) 30 mei 2017



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Adweek.com. Beeld: Twitter.