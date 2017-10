Giraffe Mili speelt een wel heel bijzondere rol in dit huwelijksaanzoek 

Het moment waarop je ten huwelijk wordt gevraagd zul je nooit vergeten. Zeker niet als je vent er écht werk van maakt, zoals de man in dit filmpje.

Cody Hall trommelde niets minder dan een giraffe op voor zijn huwelijksaanzoek. En daar zijn superleuke beelden van.

Mili de giraffe

Samen met zijn vriendin Makayla genoot Cody van een dagje dierentuin. Maar de tortelduifjes waren daar niet zomaar: Cody had van tevoren al contact gehad met de verzorgers van de giraffen. Iedereen zat in het complot. Ook giraffe Mili.

Ringdrager met een lange nek

Cody en Makayla kregen een rondleiding in het giraffenverblijf en mochten Mili zelfs eten geven. De bruid in spe kreeg een tak met bladeren in haar handen, om te voeden. De giraffe boog haar lange nek naar voren, en bingo: daar bungelde een ring, recht voor Makayla’s neus. Op dat moment ging Cody op één knie. Zoals je in de video ziet, was Mili ook heel nieuwsgierig naar Makayla’s antwoord. Gelukkig was dat een volmondige ja!

Droom uitgekomen

“Mijn droomaanzoek is werkelijkheid geworden”, vertelt Cody tegen News-Leader. “We hadden al eerder gesproken over trouwen, dus ik wist dat ze ja zou zeggen. Maar het voelt toch anders als je het vraagt, en ze inderdaad ja zegt. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Little Things. Beeld: Facebook