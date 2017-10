Mick Jagger neemt afscheid van Nederland met dít liedje

Ja, deze zagen wij ook niet aankomen. Rolling Stones-voorman Mick Jagger heeft de tijd van zijn leven gehad in Nederland en heeft nog één laatste boodschap voor de fans.

Als je bij het concert in het Gelredome was, gaat er wellicht al een belletje rinkelen en anders zie je het wel in de video hierboven.

Nederlandse lied

Mick koos voor een van de bekendste regels uit het repertoire van Nederlandse hit: heb je even voor mij? Fantastisch toch, vindt ook de zanger van het nummer zelf, Frans Bauer. “En het blijkt maar weer: het Nederlandstalige lied leeft.”

Onvoorstelbaar

Hij hoorde de dag na het concert van een medewerker dat Mick Jagger het over zijn nummer had. En later op het podium dus nog een keer. Onvoorstelbaar, zegt Frans tegen BN/De Stem.

