Olifantje na 3 dagen uit diepe waterput gered

Reddingswerkers in Sri Lanka hebben alles op alles gezet om het leven van een jonge olifant te redden, die in een diepe waterput was gevallen. De redding is op beeld vastgelegd.

3 dagen eerder was het dier in de waterput in de buurt van een dorp gevallen. Hij kon er met geen mogelijkheid op eigen houtje uitkomen: de put was te diep. Bewoners van het dorp sloegen alarm. Het lukte de organisatie Wildlife Protection om met een graafmachine een geul te graven naar de put toe, waardoor het olifantje er zelf weer uit kon klimmen. Met vuurpijlen werd het dier daarna de goede kant op gejaagd, terug naar de jungle.

Bron & beeld: Hart van Nederland.

