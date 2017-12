Ik droeg een halfjaar de 'onzichtbare' beugel en dít is het eindresultaat

Libelle’s Helene (36) heeft een halfjaar een Invisalign, de ‘onzichtbare’ beugel, gedragen. Wat is het eindresultaat?

Een half jaar geleden vond Helene het tijd om iets aan haar scheve gebit te laten doen, zoals ze vertelde in haar eerste vlog over haar nieuwe leven als beugelbekkie. Ze koos uiteindelijk voor de Invisalign. Niet de minste beugel, want koningin Máxima zou hem ook hebben laten zetten bij esthetisch tandarts Lisette Rademakers.

Onzichtbaar

In haar tweede vlog onderzocht ze hoe ‘onzichtbaar’ die beugel nou echt is en in haar derde vlog deelde ze 5 verrassende dingen die ze ontdekte bij het dragen van de beugel. Nu is Helene’s beugelbehandeling klaar. In haar vierde en laatste vlog uit deze reeks laat ze het eindresultaat zien.