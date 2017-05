Wauw: dit is de paardenstaart 2.0 van beautyvlogger Susan

Lig jij ’s nachts vaak naar het plafond te staren? Pieker jij je suf over de dag van morgen, of over wat je allemaal nog moet doen? Of houdt misschien iets anders (zie video) je wakker?

Uit onderzoek van de Lakehead University in Canada blijkt dat piekeraars veel beter scoren op intelligentietesten.

Trainen

Wie piekert is eigenlijk continu zijn geest aan het verscherpen en dat komt je eigenlijk beter uit dan je denkt. Maak jij je vaak zorgen over je eigen gepieker ’s nachts? Dan hopen we dat dit bericht je geruststelt en dat je misschien na een klein potje piekeren toch nog lekker in slaap valt.

Het piekeren heeft namelijk nóg een voordeel: je traint je hersenen zonder dat je het doorhebt om in het alledaagse leven op topsnelheid te kunnen schakelen in lastige situaties.

Onthoud:

Ga je zo lekker naar bed en weet je nu al dat je weer uren wakker ligt? Onthoud dan dat de wetenschap bewezen heeft dat jij als piekeraar een ontzettend intelligente vrouw bent. Dat is een fijne gedachte om mee in slaap te vallen toch?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Elle. Beeld: iStock