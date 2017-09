Deze verdachte kreeg snel spijt toen hij de zee insprong om aan de politie te ontsnappen

Vluchten voor de politie is nooit een goed idee, maar Zachary Kingsbury was wel heel dom. Hij sprong de zee in en dacht zo de politie van zich af te schudden.

De politie achtervolgde de man nadat hij het water inging via een helikopter toen ze zagen dat Zachary ook nog door iets anders gevolgd werd: een grote haai.

Hoe dat is afgelopen? Dat kun je zien in de video.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Little Things. Beeld: KIJK.nl.