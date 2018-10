Déze techniek zorgt ervoor dat je binnen een minuut in slaap valt

Er zijn veel hulpmiddelen die je kunnen helpen om in slaap te vallen, maar die zijn vaak duur en is het ook nog niet eens 100% zeker dat het werkt. Met dít trucje val je wel binnen een minuut in slaap.

Andrew Weil, een dokter van de Harvard Universiteit, beweert dat goed slapen begint bij goed ademen. Op zijn website schrijft hij: “Rustig ademen heeft een sterke invloed op je denkprocessen en je stemmen. Door je aandacht te richten op je ademhaling, ontspan je veel sneller.” Het trucje waar hij het hier over heeft, wordt ook wel de ‘4-7-8 ademhalingsoefening’ genoemd en is volgens de dokter een ‘natuurlijk kalmeringsmiddel voor het zenuwstelstel’.

Oefenen

Maar hoe werkt het dan precies? De techniek kost maar weinig tijd en kan overal gedaan worden. In principe werkt het in elke houding, maar het wordt aangeraden om met je rug recht te zitten als je het oefent. Daar gaan we: plaats het puntje van je tong net achter je voortanden en laat dat zo tijdens de oefening. Adem in en adem uit door je mond en maak daarbij een ‘whoosh’ geluid. Doe je mond dicht en adem zachtjes door je neus terwijl je tot vier telt in je hoofd. Houd je adem zeven seconden in en adem acht seconden weer helemaal uit door je mond met datzelfde ‘whoosh’ geluid.

Ontspanning

Zo makkelijk is het. Adem in en doe de hele oefening nog drie keer. Het inhouden van je adem is het het belangrijkste van deze hele oefening omdat dat voor ontspanning van je lichaam zorgt. Daardoor zou je sneller in slaap vallen of in ieder geval niet meer gestrest in je bed liggen. Daarvoor moet je het eerst wel vaak oefenen: na twee maanden lang deze oefening twee keer per dag gedaan te hebben, zou je volgens de dokter Weil echt pas sneller in slaap vallen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Medicaldaily.com. Beeld: iStock.