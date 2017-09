Vader laat dochtertje meezingen tijdens auditie en gaat het internet over

Dave Crosby en zijn dochtertje gingen al eerder het internet over met een video waarin ze samen zingen, maar nu veroveren ze opnieuw het internet met een ontroerende auditie.

Tijdens een auditie voor de Amerikaanse versie van The Voice, kwam het dochtertje van Dave ook een kijkje nemen op het podium en zong vervolgens even met haar vader mee. Het was meteen duidelijk dat de complete jury voor haar om zou draaien. En wij ook!

Bron: HLN.be. Beeld: Kijk.