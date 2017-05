Zie jij het meisje in nood in dit zwembad sneller dan de badmeester?

Op deze warme dagen gaan veel kinderen lekker zwemmen in het zwembad, in zee of in een meertje, terwijl paps en mams toekijken vanaf hun ligstoel op het droge. Maar hoe goed je ze ook in de gaten houdt, het is soms lastig om te zien wanneer het mis gaat. Dat blijkt wel uit deze video, waarbij de badmeester gelukkig net op tijd in kan grijpen.

Jaarlijks overlijden ongeveer 9 kinderen tussen 0 en 12 jaar door verdrinking. Dat aantal daalt al een paar jaar, maar het zijn er nog altijd 9 te veel. Daarom is het goed om er bewust van te zijn hoe moeilijk het soms is om te herkennen dat iemand verdrinkt. Zeker als je kind in een overvol zwembad aan het spelen is. Want is ze nou aan het spetteren, probeert ze een stukje onderwater te zwemmen, of is ze langzaam aan het verdrinken?

Uit het water gered

Badmeesters zijn getraind om dat zo snel mogelijk te zien, dat blijkt wel uit bovenstaande video. Een 3-jarig meisje is aan het verdrinken in een vol golfslagbad en niemand lijkt het door te hebben, terwijl er meerdere mensen om haar heen zwemmen. Zie jij het verdrinkende meisje sneller dan de badmeester? Ze weet het meisje gelukkig op tijd uit het water te redden, voordat het te laat is.

