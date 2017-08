Vrouw belt 911 om inbreker in huis, maar dan doet de politie een verrassende ontdekking

Een vrouw in Los Angeles hoorde beneden in haar huis meubels verschuiven en belde vanuit haar slaapkamer in paniek het alarmnummer. De politie verwachtte een inbreker aan te treffen, maar het bleek een heel ander soort ‘indringer’ te zijn!

In het huis vloog namelijk een grote, bange uil rond. De agenten wisten de vogel met een deken te vangen en brachten hem weer naar buiten. Het dier raakte volgens de agenten niet gewond.

Bron: Little Things. Beeld: Istock