Dagboek van Willeke: “Als Willem naar me lacht, komt het allemaal terug”

Zaterdag 29 juli

Ondanks het dichte wolkendek is het warm en benauwd buiten. Of komt dat juist door het dichte wolkendek? Je zou bijna vergeten dat ik dit jaar een briljant cijfer voor aardrijkskunde heb gehaald.

Toch had ik besloten om op de fiets helemaal naar Lotte te gaan. Mama had geen zin om me te brengen en toen ik haar OV-kaart wilde lenen, kreeg ze ineens een pedagogische bui en vond ze dat ‘lekker fietsen’ mij ‘goed zou doen.’

Ik puf uit bij een open brug en wuif mezelf koelte toe. Het kindje achterop de fiets naast me kijkt me met grote ogen aan. Plotseling herken ik haar. Het is Olivia, mijn oppaskindje. Willem kijkt op zijn telefoon en heeft me nog niet gezien. Ik overweeg rechtsomkeert te maken, maar het is te laat.

“Hé, Wils”, zegt hij. Hij vindt het duidelijk ook ongemakkelijk. “Hoe is het?”

Hij moet op vakantie zijn geweest, hij is bruin en zijn haar is blonder dan normaal. Op zijn pols zie ik een afdruk in de vorm van een horloge. Ik laat mijn ogen over zijn hele lichaam gaan om maar niet recht in zijn gezicht te hoeven kijken.

“Goed”, zeg ik tegen zijn sandalen. “Ik had een goed rapport.” Ik klink als een twaalfjarige. Ik wil nog steeds indruk op hem maken, laten merken dat ik volwassen ben. “En ik heb ketamine geprobeerd”, zeg ik er dus maar snel achteraan.

Hij lacht. “Heel goed”, zegt hij, “klinkt als een gebalanceerd leven.”

Als hij lacht komt het allemaal terug. Het smachten, de fantasie die ik mezelf had aangepraat. De brug piept en begint langzaam weer te zakken. Nog eventjes en ik kan gewoon wegfietsen, een omweg naar Lotte nemen.

“Wils...”

Zeg nou niets, denk ik, laat me alsjeblieft doen alsof er niets is gebeurd.

“Wils, kijk me eens aan”, zegt hij. Ik kijk omhoog, recht in dat gezicht dat ik in gedachten een miljoen keer heb gezien. Mijn hart breekt weer helemaal opnieuw. “Willeke, je moet weten dat het me spijt. Dat ik naar je moeder ben gegaan, toen. Ik wist niet wat ik anders moest, ik vond het gevaarlijk dat je... zulke gedachtes had. Ik wist niet wat je over me zou zeggen tegen andere mensen.”

“O”, zeg ik.

“Je moet ook weten dat het normaal is, een... kleine verliefdheid. Wij waren op school ook allemaal gek op onze docent Frans, haha!”

“Ja”, zeg ik, “kan gebeuren. Dahaag.” Ik race over de brug voordat hij kan zien dat ik huil. Ik sta op de trappers tot ik bij Lotte ben.

Ze zit op de grond in de tuin iets te knoeien met verf. “Denk je dat tie-dye terug is?” zegt ze over haar schouder, “misschien kunnen we een zaakje beginnen, m’n moeder heeft zo veel oude T-shirts.” Dan ziet ze mijn gezicht.

”Meis, wat heb jij nou?” Ze springt op om me te omhelzen. Ik voel een verfhand in mijn nek maar besluit het even niet erg te vinden.

“Ik kwam Willem tegen”, breng ik zwakjes uit.

Ze trekt een vies gezicht. “Die ouwe vent? Wat kan dat jou nou schelen?”

“Lot, ik was echt heel erg verliefd op hem. En hij deed... alsof het zomaar iets was, snap je? Zo’n crush die iedereen kan hebben.”

Lotte bestudeert mijn gezicht. Ze zucht. “En het was meer dan dat. Dat snap ik.”

Ik begin weer te huilen. “Ik denk niet dat ik ooit nog zoiets ga voelen voor iemand”, zeg ik. “Ik ben stuk. Ik kon één keertje zo verliefd worden, en ik heb het verspild aan iemand die mij niet wilde.”

