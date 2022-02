Dagboek van Willeke: “De dood is een raar woord en ik merk dat iedereen het vermijdt”

Dinsdag

Vandaag wordt oom Jaap begraven. Thuis duurt alles vreselijk lang, en Robbert kijkt ongeduldig op zijn horloge. Het gebaar is ouwelijk. Ik heb hem nog nooit een horloge zien dragen. Hij kijkt misprijzend naar mijn kistjes, de schoenen die ik eigenlijk altijd aanheb.

“Heb je niet wat netters dan dit?” vraagt hij.

“Nee”, zeg ik. Ik heb helemaal geen nette kleren, en hoe vaak gaat er nou iemand dood? Want dat is oom Jaap. Dood is een raar woord en ik merk dat iedereen het vermijdt. De docenten op school aan wie ik moest vertellen waarom ik er vandaag niet zou zijn, begonnen allemaal over ‘overlijden’ of ‘er niet meer zijn’ of zelfs ‘heengaan’. Ik schrik niet van het woordje ‘dood’ en ik snap niet waarom iemand dat wel zou doen. Oom Jaap wond ook nooit ergens doekjes om, die zou zich helemaal doodgelachen hebben om dat ‘heengaan’. Dooddooddooddood.

We komen te laat aan en kunnen niet bij elkaar zitten. Robbert en ik zitten helemaal links achterin bij de uitgang, mama en Boy helemaal rechts. Anja begint te spreken, en dan krijg ik het ineens te kwaad. Anja’s praatje is schitterend, ze spreekt tegen Jaap alsof hij er nog is, wat hem nog veel doder maakt dan hij al was. Ik begin snel en oppervlakkig te ademen. Robbert pakt mijn bovenarm en fluistert in mijn oor. “Zullen we even weg?”

We glippen ongemerkt de gang op, waar de nooduitgang van een ander zaaltje op een kier staat. Ik zie de achterhoofden van allerlei oude mensen die ik niet ken, en dat stelt me gerust, beter dan het verdriet van de mensen die ik ken. De achterste rij is nog leeg. Robbert en ik gaan naar binnen en gaan zitten zonder dat iemand omkijkt.

Niemand lijkt normaal met de microfoon om te kunnen gaan. Er spreekt een meneer die er wel twee meter vanaf staat te mompelen, en daarna een mevrouw met een natte huilstem die de microfoon juist bijna in haar mond stopt. Dan een meneer uit het wielerclubje van de dode. Het is een man met een hoge, galmende stem. Het verhaal is onbegrijpelijk door de vele fietstermen die hij gebruikt. Ik zoek oogcontact met Robbert, die met zijn hand over zijn mond strak naar voren zit te kijken. Huilt hij? Ik kan me niet voorstellen dat hij geëmotioneerd is door dit bizarre fietsverhaal.

Dan zie ik hem met zijn wenkbrauw trekken. Hij houdt niet zijn tranen in, maar zijn lach! Die wenkbrauw herken ik uit duizenden. Als we vroeger achterin de auto zaten, en mama en papa ruzie hadden, en we echt, echt, écht niet mochten lachen, dan zat Rob zo met zijn hand over zijn mond geklemd met die wenkbrauw te trekken. En als we elkaar dan tóch aankeken, dan was er geen houden meer aan en lachten we zo hard dat mama met haar vlakke hand in het wilde weg naar de achterbank mepte, en papa zijn bulderstem opzette en riep: “En nu afgelopen met dat stompzinnige gegiechel!”

De fietsmeneer vertelt door. Elke keer dat hij het woord ‘inhalen’ zegt, maakt hij met zijn handen een vreemd zwemmend gebaar. Ik zie Rob ernaar kijken, en ik kijk ernaar, en ik weet dat alles voorbij is als we elkaar aankijken. De spanning van de begrafenis, de plechtigheid, de onwennigheid dat oom Jaap er niet meer is, ik voel het allemaal opbouwen in mijn lijf en ik klem mijn kaken stevig op elkaar.

Dan is het verhaal van de fietsmeneer afgelopen. Of nee, bijna. “Nog één ding”, zegt hij, en hij bukt om iets uit een plastic tas te pakken. “Een aandenken. Ik hoop dat je lekker kunt fietsen, Gerard, waar je ook bent.”

In zijn hand heeft de fietsmeneer een binnenband. Hij loopt naar de kist om de binnenband eroverheen te leggen. Het slappe grijze ding bungelt van de kist en ik kan er niet meer naar kijken. Ik kijk weer naar Robbert, die, tot overmaat van ramp, tegelijkertijd ook mijn kant op kijkt. We barsten in keihard lachen uit, pijnlijk, onstuitbaar gelach, en we vluchten snel de zaal uit, de gang op, en terug naar onze eigen begrafenis.

